'Özgür Özel'i karşılayacağım' demişti... Kayyum Gürsel Tekin, Taksim'deki törene neden katılmadığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li isimlerle birlikte, partinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma törenine katıldı.

Tören, Özel'in yaptığı konuşmayla sona ererken, CHP heyetinin düzenleyeceği törene katılacağını söyleyen Gürsel Tekin, Taksim'e gelmedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na gelerek, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmıştı.

"KARŞILAYACAĞIM" DEMİŞTİ, TÖRENE KATILMADI

Saat 14.00'te Özgür Özel ve CHP heyetine eşlik etmek üzere yeniden Taksim'e geleceğini belirten Tekin, "Onlarla da bugünü, yani partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde el ele kol kola vereceğiz, Türkiye’nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız" demişti.

Ancak Tekin, törene katılmadı.

"SABOTE ETMEK İSTEMEDİM..."

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, "İsterdim ki genel başkanın programına katılabileyim ama bu mümkün olmadı. CHP'nin kuruluşunu sabote etmemek için buraya bugün gelmeyeceğim. Yarın burada (Sarıyer) olacağım" ifadelerini kullandı.