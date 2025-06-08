Özgür Özel ilk kez açıkladı: Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinesinde Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel,
evinin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik
akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili açıklama yaptı.
FAHRETTİN KOCA’NIN KOORDİNESİNDE WHATSAPP GRUBU
Zeyrek için eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
koordinesinde bir WhatsApp grubu kurulduğunu aktaran Özel, "Türkiye'de
yoğun bakım noktasında, bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız WhatsApp
grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip, görüşlerini ve önerilerini
bildiriyorlar" dedi.
Özel, "İzmir'den çok nadir kullanılan cihazlar geldi.
Elden gelen her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.
ÖZEL VE YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA
6 Haziran'da Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı
sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik
akımına kapılan ve duran kalbi olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden
çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakım
ünitesindeki tedavisi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisinin
devam ettiği Manisa Hafsa Sultan Hastanesi’nde Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte açıklamalarda bulundu.
"KALBİMİZİN BİR TARAFI HAPİS, DİĞER TARAFI KASILDI KALDI"
"Bugün Ankara İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara'dan ilçe başkanlarımız, Ferdi Başkan için
geçmiş olsun demek ve durumunu biraz daha yakından öğrenmek için ziyaretimize
geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diyen Özel, şunları söyledi:
"Bu, gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en
olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı
cezaevindeki arkadaşlardan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın
mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle.
Tüm Türkiye’den, tüm siyasi partilerden, tüm siyasi
görüşlerden ve Manisa’daki tüm siyasi partilerin temsilcileri her birisine ayrı
ayrı teşekkür ederiz. Bütün Genel Başkanlar aradılar, sordular. Buraya il
başkanları geliyor. Sürekli hepiniz takip ediyorsunuz. Her gün binlerce, on
binlerce kişi hastaneye akın ediyorlar. İyi dileklerini sunuyorlar. Hem
Manisalı hemşehrilerimize, hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz.
Mansur Başkanımızla Ferdi Başkan arasında çok özel de bir
ilişki gelişmişti son dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun
burada olması, Nursen Hanım’ın burada olması hem aileye destek verdi, hem de
eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde
tutunuyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar."
"WHATSAPP GRUBU KURULDU"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, Ferdi
Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:
"Başhekimimiz düzenli olarak günde 2 kez açıklama yapıyor.
Sayın başhekimin aktardığı dışında benim bilgi vermem doğru değil. Bilkent
Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, eski Sağlık
Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın
bilgi verdiği şekilde, bir WhatsApp grubu kuruldu. Türkiye'de yoğun bakım
noktasında, bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma
içinde WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip, görüşlerini ve
önerilerini bildiriyorlar.
Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli
kadroların olduğu, bizim inandığımız güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman
olarak da İzmir’den önemli takviyeler alındı, çok nadir kullanılan cihazlar
kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden
iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durum bundan ibaret.
Herhalde Başhekimimiz de zaten akşamüstü bir kez daha açıklama yapacak. Biz de
onu takip ediyor olacağız."