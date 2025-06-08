Özgür Özel ilk kez açıkladı: Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinesinde Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, evinin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili açıklama yaptı.

FAHRETTİN KOCA’NIN KOORDİNESİNDE WHATSAPP GRUBU

Zeyrek için eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinesinde bir WhatsApp grubu kurulduğunu aktaran Özel, "Türkiye'de yoğun bakım noktasında, bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip, görüşlerini ve önerilerini bildiriyorlar" dedi.

Özel, "İzmir'den çok nadir kullanılan cihazlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ÖZEL VE YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

6 Haziran'da Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılan ve duran kalbi olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisinin devam ettiği Manisa Hafsa Sultan Hastanesi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"KALBİMİZİN BİR TARAFI HAPİS, DİĞER TARAFI KASILDI KALDI"

"Bugün Ankara İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara'dan ilçe başkanlarımız, Ferdi Başkan için geçmiş olsun demek ve durumunu biraz daha yakından öğrenmek için ziyaretimize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bu, gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlardan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle.

Tüm Türkiye’den, tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden ve Manisa’daki tüm siyasi partilerin temsilcileri her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün Genel Başkanlar aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor. Sürekli hepiniz takip ediyorsunuz. Her gün binlerce, on binlerce kişi hastaneye akın ediyorlar. İyi dileklerini sunuyorlar. Hem Manisalı hemşehrilerimize, hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz.

Mansur Başkanımızla Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti son dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması, Nursen Hanım’ın burada olması hem aileye destek verdi, hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar."

"WHATSAPP GRUBU KURULDU"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Başhekimimiz düzenli olarak günde 2 kez açıklama yapıyor. Sayın başhekimin aktardığı dışında benim bilgi vermem doğru değil. Bilkent Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekilde, bir WhatsApp grubu kuruldu. Türkiye'de yoğun bakım noktasında, bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip, görüşlerini ve önerilerini bildiriyorlar.

Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir’den önemli takviyeler alındı, çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durum bundan ibaret. Herhalde Başhekimimiz de zaten akşamüstü bir kez daha açıklama yapacak. Biz de onu takip ediyor olacağız."