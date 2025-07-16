Özgür Özel'in 'Erdoğan' sözlerinde yeni perde: AKP'li Ömer Çelik'in tepkisine CHP'li Deniz Yücel yanıt verdi

CHP lideri Özgür Özel, dün Habertürk TV'nin 15 Temmuz yayınında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasının şu bölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı:

"Nasıl bir memleket burası? Tayyip Erdoğan söylediğinde Allah kelamı gibi her türlü çelişkiye eyvallah, her türlü tutarsızlığa eyvallah, her türlü yalana sessizlik. Hafta sonu açılışta bir saat, kapanışta bir saat dünya kadar tutarsızlık. Erdoğan’ın konuşmasının kodları ne, saatlerce bunları konuşuyorlar. Ne kodu ya ne kodu? Ya ilkesizliği kodu mu olur? Tutarsızlığın kodu mu olur? Acziyetin kodu mu olur? O yüzden yani kusura bakmayın böyle Erdoğan muteber siyasetçi, ağzından çıkan kelam çok kıymetli sözler, üzerinde oturalım konuşalım.

Erdoğan belli bir yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, yönetme yeteneğini kaybetmiş, hırsından gözü dönmüş, muhaliflerini hapse atacak kadar şuurunu kaybetmiş, demokrasiden nasibini almamış birine dönüşmüş durumdadır yani. Ondan böyle Erdoğan’ın o sözünü bu sözünü çok kıymetlendirerek, tartışmanın hiçbir manası yok.”

AKP'Lİ ÇELİK BİR GÜN SONRA TEPKİ GÖSTERDİ, YANIT YÜCEL'DEN GELDİ

Özel'in bu sözlerinin kamuoyunda gündem olmasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından Özel'e tepki gösterdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarını alıntılayan CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise şunları yazdı:

“AKP Sözcüsü Sayın Ömer Çelik’in, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik kullandığı ifadeler siyasi nezaketten uzak, hakikat yerine hamaseti önceleyen ve eleştiriye tahammülsüzlüğün ifadesi olan bir dilin ürünüdür. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Sayın Erdoğan’a yönelik eleştirileri, bir parti liderinin Anayasal sınırlar içinde yaptığı meşru ve yerinde değerlendirmelerdir. Bu eleştirileri siyasi ahlak ve adaptan yoksun olarak değerlendirmek, ülkeyi yönetenlerin halktan gelen eleştirilere ne kadar yabancılaştığını, muhalefeti ve farklı sesleri bastırmak için nasıl saldırganlaştığını göstermektedir.

Sayın Çelik’in ‘Milletin muteber saydığı’ iddiasına gelince… Aynı millet, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’yi birinci parti yaparak kimin muteber olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Milletin takdiriyle övünmek isteyenlerin önce milletin iradesine saygı göstermesi, ardından muhalefet belediyelerine kumpas kurmaktan, yargıyı sopa gibi kullanmaktan ve halkın vergileriyle medya yoluyla algı operasyonu yapmaktan vazgeçmesi gerekir. ‘Yönetme kabiliyeti’ ve ‘siyasi muhakeme’ meselesinde ise Sayın Özel’i hedef almak yerine, ülkenin içine sürüklendiği ekonomik çöküşe, adalet sistemindeki çürümeye, liyakatin yok edilmesine ve devlet kadrolarının partizanlıkla yönetilmesine bakmak yeterlidir. CHP’li belediyeler kamunun kaynaklarını halk için harcarken yolsuzluğun değil, sosyal adaletin temsilcisi olmuştur.

Son olarak Cumhurbaşkanı’nı ‘Tüm dünyanın takdir ettiği bir lider’ olarak göstermek isteyenlere, halkın pazarda yaşadığı çaresizliği, gençlerin ülkeyi terk etme arzusunu, dış politikadaki yalnızlığı ve içte büyüyen hukuksuzlukları hatırlatmak isteriz. CHP olarak korkmadan, susmadan, sinmeden gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Gerçekleri dile getirenler değil, bu gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlar tarih önünde ve milletin vicdanında mahkum olacaklardır.”