Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'in İzmir mitingine engel! Cumhuriyet Meydanı ablukaya alındı: Alana TOMA'lar getirildi

Özgür Özel'in İzmir mitingine engel! Cumhuriyet Meydanı ablukaya alındı: Alana TOMA'lar getirildi

26.05.2026 09:12:00
Güncellenme:
Yusuf Körükmez
Takip Et:
Özgür Özel'in İzmir mitingine engel! Cumhuriyet Meydanı ablukaya alındı: Alana TOMA'lar getirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda mutlak butlana karşı ilk mitingini yapacak. Meydanın etrafı polis bariyerleriyle kapatırken geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Son olarak Cumhuriyet Meydanı çevik kuvvet ve TOMA'larla ablukaya alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği kararın ardından genel merkezin de polis zoruyla tahliye edilmesi sonrasında "Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk mitingini İzmir’de yapacak.

YURTTAŞLARA SESLENECEK

Özel, saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında yurttaşlara seslenecek. 

CUMHURİYET MEYDANI’NIN ÜÇ TARAFI POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI

Meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle sadece çelenk sunumu ve basın açıklamasına izin verildiği öğrenilirken; Cumhuriyet Meydanı’nın üç tarafı polis bariyerleriyle kapatıldı.

Image

Özel, İzmir mitinginin ardından memleketi Manisa’ya geçerek saat 17.00’de CHP Manisa İl Başkanlığı önünde Manisalı hemşerilerine seslenecek.

Özgür Özel’in bayramı da Manisa’da geçireceği öğrenildi.

Image

MEYDAN POLİS ABLUKASINA ALINDI, TOMA'LAR GETİRİLDİ

Son olarak mitingin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı polis bariyerleri ile kapatıldı, alana TOMA'lar getirildi.

Image

ÖZEL, BARİYERLER ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPACAK

Valilik basın açıklamasına da izin vermedi. CHP lideri Özgür Özel’in bariyerler önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Image

İlgili Konular: #CHP #İzmir #Özgür Özel #Miting