Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Pedro Sanchez görüşmede, Filistin meselesinde kararlı bir direnç ve liderlik gösterdiği için Genel Başkan Özgür Özel’e teşekkür etti.

Sosyalist Enternasyonal’in Progressive Alliance’daki (İlerici İttifak) kardeş partilerle bir araya geleceği yapılar oluşturmanın önemine dikkat çeken Pedro Sanchez, bu konuda Genel Başkan Özgür Özel’in ve CHP’nin katkılarını beklediklerini dile getirdi.

Pedro Sanchez ayrıca, seçim güvenliği konusunda kardeş partilerin birbirine destek olması gerektiğini, bu amaçla kurulacak yapıda, CHP’nin kapasitesine, tecrübesine ve güçlü örgütüne ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Sanchez bunun yanında sol, sosyalist ve sosyal demokrat politikalar üzerine bir düşünce kuruluşu kurulmasının da önemine işaret etti.

ÖZEL'DEN SANCHEZ'E TEŞEKKÜR

Türkiye’deki siyasi tutukluların durumunu ve CHP’nin ortaya koyduğu mücadeleyi yakından ve dikkatle takip ettiklerini ifade eden Pedro Sanchez, Genel Başkan Özgür Özel’e dayanışma duygularını iletti.

Genel Başkan Özgür Özel de mesajlarına, son olarak İstanbul’da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Pedro Sanchez’e teşekkür ederek başladı.

CHP lideri Özel, İspanya Başbakanı olarak Filistin konusunda sergilediği duruş ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak partiler arasındaki demokrasi dayanışmasını organize etmekteki kabiliyeti nedeniyle Sanchez’in Türkiye kamuoyunda takdir gördüğünü belirtti.

Sosyalist Enternasyonal’in Progressive Alliance’ın birleşmesinin önemine dikkat çeken CHP lideri Özel, tüm demokratların bir araya gelmesinin otoriter politikalara karşı demokrasinin savunusuna büyük güç katacağını kaydetti.

CHP lideri Özel, tüm ülkelerde özgür ve güvenli seçimlerin yapılması konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını bu konuda CHP’nin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirterek, düşünce kuruluşu fikrinin de kıymetli olduğunu ifade etti.

CHP lideri Özel, 19 Mart Darbe sürecine ilişkin olarak, iktidarın 1 ay içinde bütün delilleri ortaya koyacağını söylediğini ancak 200 günden fazla süre geçmesine rağmen hiçbir kanıtın ortaya konulamadığını, iddianamenin yazılamadığını hatırlattı. Bu süre içinde kendisine saldıran iki çocuğunu öldürmüş bir katilin serbest bırakılması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 5.000 polisle ablukaya alınması, seçilmiş bir il başkanı yerine kayyım atanması başta olmak üzere hukuksuzlukların artarak devam ettiğini söyleyen CHP lideri Özel, baskılara karşı demokrasi dayanışmasının önemine işaret etti.