Özgür Özel, İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutladı: 'Geldikleri gibi giderler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, "Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz! 'Geldikleri gibi giderler'" dedi.

'GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz! 'Geldikleri gibi giderler.'"