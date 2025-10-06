Özgür Özel, İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutladı: 'Geldikleri gibi giderler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel, "Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz! 'Geldikleri gibi giderler'" dedi.
'GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'
Özgür Özel, şunları kaydetti:
"İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz! 'Geldikleri gibi giderler.'"
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 6, 2025
Tarih hatırlatıyor: İstanbul asla teslim olmaz!
“Geldikleri gibi giderler.” pic.twitter.com/qtN9LQqR1a