Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bulunan Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 20:30
Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı.

Özgür Özel ayrıca belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.

"İLK KEZ SÖYLÜYORUM"

Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel için söylediği sözler şu şekilde:

"İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet yürüyüşünden biri işsizdir. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz."


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