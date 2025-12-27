Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
SILA USAR İNCİRLİ'YE TEBRİK ZİYARETİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın özel davetlisi olarak gittiği Lefkoşa’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı’na seçilen Sıla Usar İncirli’ye tebrik ziyaretinde bulundu.
CTP’nin Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen İncirli’yi tebrik eden Özel, CTP’nin 55’inci kuruluş yıl dönümünü de kutladı. İncirli de aynı tarihlerde CHP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel’e başarı dileklerini iletti.