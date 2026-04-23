Özgür Özel, Mansur Yavaş ile görüştü: ‘Sine-i millet’ gündeme geldi mi?

İki isim Yavaş’ın geçen hafta yaptığı “Her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Bu konuda ortak tavır ne alabiliriz, konuşmanın zamanı geldi” sözleri sonrası Özel’in Meclis’teki makamında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin konuşan parti kaynakları, “Özel’in zaten rutin olarak Yavaş ile fikir alışverişinde bulunduğunu, sık sık da telefonda da konuştuklarını” belirtti.

'BÖYLE BİR ÖNERİSİ YOK'

CHP kurmayları görüşmeye ilişkin “Mansur Bey de hepimiz gibi son dönemde artan bu operasyonlardan şikayetçi. İktidarın sertlik dozunun da artacağı görülüyor. O da bu duruma ‘Yeter artık’ diye tepki gösteriyor. Bundan doğal bir tepki olamaz. Ancak buna bağlı olarak ‘CHP belediyelerden çekilecek, Meclis’te sine-i millete gidecek’ haberleri yapıldı. Halbuki onun böyle bir önerisi yok. ‘Artan operasyonlara karşı toplanalım ve neler yapabileceğimizi konuşalım’ dedi. Genel başkanımızın da zaten ‘Bayrağı bırakmayız’ diyerek istifa düşüncesi olmadığını açıkladı” diye konuştu.

BAŞKANLARLA BULUŞACAK

Özel’in yarın belediye başkanlarıyla Ankara’da bir araya geleceğini anımsatan kurmaylar “Genel başkanımız o gün de Mansur Bey’le görüşür. İlerleyen günlerde de fikir alışverişine rutin olarak devam eder. Operasyonlara karşı neler yapabileceğimizi ise başkanlarımızın hepsiyle ardından Parti Meclisimizle değerlendiririz. Yeni bir karar olduğunda da bu toplantıların sonucunda açıklarız” ifadelerini kullandı.