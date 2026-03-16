Özgür Özel: 'Namus ve şeref sözü veriyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında biraraya geldi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

CHP Milli Savunma Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, katılımcıları kürsüden selamladı. Bağcıoğlu, “Aziz şehitlerimizin fedakar aileleri ve kahraman gazilerimizle Sayın Genel Başkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, şehitlerimiz Türk milletinin toprak altındaki ulu kökleri, gazilerimiz ise ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi yaşayan anıtlardır. Ben hepinize sağlıklı ve özlük ve sosyal haklarınızı elde etmiş nice günler diliyorum” dedi.

MANSUR YAVAŞ: HADLERİNİ BİLECEKLER, TÜRKİYE HİÇBİRİNE BENZEMEZ

Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yaptı. Yavaş, şunları söyledi:

“Bölgemizdeki olayları görüyoruz, her taraf ateş çemberi. Burası bin yıldır bize atalarımız tarafından yurt edilmiş ve kanla kazanılmış bir yer. Ancak son 100 yıldır bizleri bölüp parçalamak için sürekli olarak birtakım faaliyetlerin içerisindeler. Bir türlü Anadolu'nun Türk'ün vatanı olduğunu kabullenemediler. Ve dolayısıyla sürekli olarak önce Kurtuluş Harbi’nde yedi düvele karşı savaştık, hepsi birden geldiler, Anadolu’yu işgal ettiler, onları kovduk. Yine daha sonra 50 yıldır bir terörle karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde ülkemizi bölmek istiyorlar. Bu arada da etrafımızda Libya’dan başlayan, Irak’ta devam eden, Suriye ve şimdi de İran'a olan saldırılar ve İsrail’in, Amerika’nın İran'a saldırısı ve bu arada azgınlaşmış İsrail'in ‘bundan sonra sıra Türkiye’de’ demesi. Tabii hadlerini bilecekler. Türkiye hiçbirisine benzemez. Çünkü burada misafirlerimizin hepsi, evlatlarını toprağa şehit olarak verdikten sonra, dünyanın hiçbir yerine var mıdır bilmiyorum ama Türkiye'de en az 25 milyon aile vardır ki evlatlarını bu uğurda şehit verdikten sonra tek bir cümleyle cevap veren; ‘Vatan sağ olsun’ diyen yüceliğe başka bir millet sahip midir, bilmiyorum.

“BU ‘MEDENİ’ DEDİĞİMİZ DÜNYA, SADECE KENDİLERİNE DOKUNULURSA AYAĞA KALKIYOR”

Gazze'de 50 bin kişi öldü, kimsenin kılı kıpırdamadı. Bu ‘medeni’ dediğimiz dünya, sadece kendilerine dokunulursa ayağa kalkıyor, yoksa izliyor. Örnek vereceğim; Çanakkale Harbi sırasında Çanakkale'yi geçemiyorlardı. Churchill’e telgraf çekiyorlar, 'Biz geçemiyoruz burayı. Çok insan ölüyor.’ Churchill'den gelen cevap: ‘Türkler insan mı ki?’ Şimdi aynı şekilde bu zihniyet, 50 bin kişiyi Gazze'de o çocukları görmediği gibi, yine 160 tane çocuk okulda öldürüldü ilk atılan füzeyle. Buna da ne dediler ki ‘O kadar da önemli değil. Zaten bunların hepsi yarın büyüdükten sonra bize saldıracaktı. Ölsün varsın’ gibi savunmalar yaptılar Dolayısıyla kimlerle karşı karşıya kaldığımızı mutlaka bilmek zorundayız. İnşallah Türk milleti dimdik durarak bir ve beraber olduğu müddetçe hiçbir zaman bize saldırmaya cesaret edemeyecekler. İnşallah hepsini tersine çevireceğiz.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE KARŞI HEP BERABER DURABİLME ÜLKÜSÜ”

Bizler farklı yaratıldık, Cenabı Allah hepimizi farklı yarattı. Beş parmağın beşi de ayrı, dünyadaki altı buçuk milyon insanın hiçbirinin parmak izi birbirine benzemiyor. Dolayısıyla fikirlerimizin farklı olması gayet normal. Farklı fikirlerle birbirinizi eleştirerek doğruyu bulacağız. Dolayısıyla bu farzlılıklar bizim aslında zenginliğimizdir. Önemli olan Türk milletinin bir şekilde başına felaket getirmek isteyen, bölmek isteyenlere karşı hep beraber durabilme ülküsü ve durabilme becerisini yapabilmemizdir.

Üç tane tesisimiz var. Bilmeyenler varsa Şifa Oteli, Kızılcahamam’da, termal otel, emrinizdedir. Akçay'da ve Akçkoca’da tesislerimiz de yine emrinizdedir. Ayrıca bununla ilgili belediyemizde müdürlüğümüz var, onlar sizden her türlü ihtiyaç ve hizmetlerinize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorlar, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü sizler evlatlarınızı toprağa verdiniz. Bizim yaptığımız sadece görevimiz, artı hiçbir şey yok. Ben şunu diliyorum; Cenabı Allah hepinizi, evlatlarınızla birlikte öbür dünyada bizi haşır neşir etsin. Cennette onlarla bizi inşallah beraber etsin diyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL: GEÇEN SENE GAZİLERLE İFTAR SOFRASINDA DİPLOMA İPTALİ HABERİYLE SARSILMIŞTIK

CHP lideri Özel’in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

“Bugün burada şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, kıymetli aileleriyle birlikte bir kez daha aynı iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 aydır özlenen, iki aydır yolu gözlenen mübarek Ramazan’ın 26’ncı gününde, 26’ncı iftarındayız. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Hep birlikte bayrama varmayı ve bayramları bayram gibi, acı haberler almadan özlediklerimize kavuşarak, hastalarımızın şifa bulduğunu görerek geçirmeyi, hep birlikte o bayramları yaşamayı nasip etsin. Bugün 16 Mart. Geçen sene 18 Mart günü, tam Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde ve Şehitler Günü’nde, Gazilere Saygı Günü’nde bir iftar sofrasında beraberdik. O gün Ekrem Başkanımızın diplomasının iptal edildiği haberiyle sarsılmıştık. Ertesi günden itibaren de malumunuz olanlar oldu. O günden bugüne kadar bir büyük mücadelenin içindeyiz, adalet mücadelesinin içindeyiz. Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi hakkımızın yenmesine, arkadaşlarımızın haksız iddialarla itibarsızlaştırılmalarına… Sizler en yakından şahidisiniz şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri, çocukları için Ekrem Başkan’ın aynı Mansur Başkan gibi göreve geldiği ilk günden itibaren nasıl bir farkındalık içinde olduğuna, nasıl bir mücadele verdiğine, hangi talimatları verdiğine ve uzun yıllar boyunca ihmal edilen hangi projeleri hep beraber hayata geçirdiğimizi hatırlatmayı ben kendi açımdan doğru bulmam ama Ekrem Başkan’a hakkını teslim etmek açısından ifade etmek isterim.

“ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİMİZİN HER BİRİ BİZLER İÇİN BİRER KAHRAMAN”

Bu sene 18 Mart günü İstanbul’da yine sizlerle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle ve aileleriyle birlikte olacağız. Akşamına bir büyük mitingimiz, buluşmamız var. O yüzden 18 Mart’ta bu kez İstanbul’dayız. Ama elbette Ankara’da, özellikle devlet protokolünde yeri olan üç büyük derneğimiz, yapımızla bir arada olmayı, bu sefer de Allah bize bu güzel mübarek Kadir Gecesi’nde nasip etti. Onun için de değerli hem muharip gazilerin hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem polisimizin, şehitlerine ve ailelerine, gazilerimize sahip çıkan üç yapının, vakfın, derneğin çok değerli başkanlarına teşekkür ediyorum. Bulunduğum masada sadece onlar yok. Bir de yakınları şehit olduğu halde şehit sayılmayan, gazi oldukları halde gazi sayılmayan ama bu vatan uğruna yakınlarını kaybetmiş, uzuvlarını kaybetmiş yapıların temsilcileri var, başkanlarımız var. Biz onları da hiçbir zaman ayrı görmediğimizi hep ifade ettik. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin, canının bir parçasını feda etmiş gazilerimizin her biri bizler için birer kahraman. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlamalı, hafızalarımızdan hiç çıkarmamalıyız: ‘Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizle şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevlerin en kutsalıdır’ demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun kurduğu CHP olarak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında durarak onun bu vasiyetini yerine getirmek, onun emanetlerine sahip çıkmak en önemli görevimiz.

“YANKI BAĞCIOĞLU, GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BUGÜNE KADAR 126 İLDE, 232 ŞEHİT AİLESİ VE GAZİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ”

Bunu Genel Başkan olarak partimizin tüm kademelerinde, ilçe başkanlıklarından başlayarak genel merkeze kadar hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda şüphesiz en çok emek veren, yükü çeken, sizlerin de çok sevdiği, Silahlı Kuvvetler’de tümamirallik görevine kadar gelmiş Yankı Bağcıoğlu Paşamız var. Yankı Bağcıoğlu, Genel Başkan Yardımcımız. Göreve geldiği günden bugüne kadar 126 ilde, 232 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret etti. Bu ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bizim selamlarımızı iletmekle yetinmiyor, sizin taleplerinizi, varsa doğru gitmeyen bir mesele o konudaki uyarılarınızı, beklentilerinizi not ediyor, geliyor ve ilgili Genel Başkan Yardımcılıklarımızla çalışıyoruz. Ya da meselenin ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer için önemli hususlarda uyarılar varsa onu MYK toplantılarında gündem ediyor, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ben aramızda çok kıymetli bir köprü kurduğu için sizlerin huzurunda Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii elimizi havada bırakmayan, bizleri Türkiye’nin dört bir yanında ağırlayan, bize derneklerinin kapısını açan, yüreklerini açan ve bizimle birlikte bu konuda gayret gösteren tüm başkanları, yöneticileri, daha önceki dönem bu görevleri yapmış değerli büyüklerimizi de sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlamak isterim.

“BELEDİYELERİMİZDE TÜM OLANAKLARIMIZI SEFERBER EDEREK, GELEN TÜM ÖNERİLERİ HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yerel yönetimlerin vermesi gereken destekler konusu Sayın Yankı Bağcıoğlu’nun göreve geldiğinde bize ilk hatırlattığı husustu. 31 Mayıs 2024 tarihinde kapsamlı bir genelge yayınlamıştık. Yerel yönetimlerimiz bu konuda tüm imkanlarını seferber ettiler. Büyükşehir belediyelerimizin neredeyse tamamına yakınında şehit aileleri ve gazilerle ilgili şube müdürlükleri kuruldu. 2024’te kazandığımız ve müdürlüğü olmayan belediyelere de hızla müdürlüklerin kurulması talimatını verdik. Ufak tefek eksiklikler dışında tamamı giderildi. İhtiyaç sahibi şehit aileleri ve gazilerimize yapılan herhangi bir katkıdan asla söz etmeyeceğim. Biraz önce söylendi, Sayın Mansur Başkanın yaklaşımıyla. Bu zaten olmazsa olmaz görevimiz. Şehit aileleri belediyelerimizde tüm olanaklarımızı seferber ederek, tüm imkanlarımızı seferber ederek bize gelen tüm önerileri olumlu olarak değerlendirip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda sizler yönetim kurullarınızla birlikte ne öneriniz varsa bunları bize ifade ettiğinizde, bu en ciddi ve en hızlı şekilde değerlendirilecektir. Proje bazlı çalışmak, sorunları proje bazlı çözmek, birlikte iş görme kültürümüzün bir gereği ve bugüne kadar da hep birlikte olduk.

“MECLİS’TE BEKLEYEN 18 KANUN TEKLİFİNİ İKTİDARIMIZIN İLK BİR AYINDA GEÇİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

22 Mart 2024’te İzmir’de önemli bir süreç başlatıldı. Çok emeği var bu salonda bulunan yöneticilerin. 11-12 Haziran 2024 tarihinde İstanbul’da ‘Kahramanlara Vefa Çalıştayı’ düzenlendi. O gün iki günlük çalışmanın son gününe, son saatlerinde ben de katılmıştım ve değerli başkanlarımızdan üç tane sunum dinledim. Bu sunumların sonunda Sayın Yankı Bağcıoğlu Meclis’te Milli Savunma Komisyonu‘ndaki arkadaşlarımızla bir araya geldiler ve 18 kanun teklifi hazırlandı o çalıştaydan çıkan önerilerle. Bunları üç hafta gibi bir sürede Meclis’e teslim ettik. Bekleme süreleri doldu. Ama maalesef iki yıldır Meclis’in ilgili komisyon ve komisyonlarında beklemeye devam ediyor. O çalışma şehit ailelerinin, gazilerin maaşlarının yetersizliğinden, çeşitli gaziler ve şehit aileleri arasındaki eşitsizliklerden, istihdam sorunlarına, protez ve ortez mağduriyetlerinden, terörle mücadelede yararlanıp gazi sayılmama sorununa kadar bütün ifade edilen sorunların çözümlerini hayata geçirecek bir kanun teklifi. Bu Meclis’te önemli bir görev. Buradan Meclis Başkanımıza, ilgili komisyon başkanına bir kez daha bu önemli ve bu salonun ortak kanunun teklifini Millet Meclisimize emanet ettiğimizi hatırlatmak isteriz. Böyle bir haftada, şehitler ve gaziler açısından bu kadar anlamlı bir haftada ve Ramazan’ın sona erdiği, bayrama kavuştuğumuz böyle günlerde bu konuda tüm siyasi partiler bir adım atabilirlerse bence TBMM kendine yakışan bir iş yapmış olur. Aksi takdirde bu teklif daha beklerse, bekler bekler CHP’nin iktidarını bekler. Buradan size söz veriyoruz: 18 kanun teklifi, o güne kadar Meclis’ten geçmediyse iktidarımızın ilk bir ayında tamamını geçirmek boynumuzun borcudur.

“HİÇBİR GAZİ AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYA MAHKUM OLMAYACAK”

O 18 kanun hayata geçtiğinde ne olacak, gelecek hafta yapıversek ne olacak? Tüm şehit yakınları ve gaziler tek bir kanun çatısı altında bir tek kanunları olacak ve orada bir kanuni düzenleme, burada bir kanuni düzenleme değil; bir çatı kanunla birlikte artık tüm sorunları aynı merkezde çözülmüş olacak. Hiçbir gazi açlık sınırında yaşamaya mahkum olmayacak. Şehit aileleri ve gaziler kısıtlama olmadan kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyede SGK kısıtlamaları ortadan kalkacak. Ucuzunun ödenmesi, arada fark talep edilmesi ya da pahalının bir şekilde bulunamaması gibi bahanelere asla sığınılmayacak. Gazilerimiz son teknoloji protez kullanacaklar. Dünyadaki en ileri teknoloji neyse o da burada kullanılacak. Amerika’daki gazi hangi protezi kullanıyorsa Anadolu’daki gazi de o protezi kullanacak. Eskisine, ucuzuna, yetersizine asla rıza göstermek zorunda bırakılmayacak. 18 Mart ve 19 Eylül anlamlı tarihlerinde birer maaş ikramiye uygulamasına geçilecek. İstihdam olanakları genişletilecek. Tüm gazilerimize yeşil pasaport hakkı verilecek. Havalimanlarında tüm gazilerimize VIP geçiş imkanı sunulacak. Bugün milletvekili VIP’den geçecek, büyükşehir belediye başkanı VIP’den geçecek, babasını cephede kaybetmiş, bu millet için kaybetmiş kişinin kendisi ve annesi sıraya girecek ve üç kere üstü aranacak. Milletvekili rahatlıkla geçecek, ama ayağını, bacağını, kolunu bu millet için feda etmiş birisi bu imkandan yararlanmayacak. Bunu asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki yıllar önce söylendi ve yapıldı. Protokolün birinci sırası gazilerdir, bayramlaşmada. Bayramda önden anons edilip valiliğin, bakanlığın kapısından önden gelenler gözün görmediği yerde arka sıralara kalmayacaklar. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ifade edelim. Şehit aileleri ve gazilere elektrik, su, doğal gaz yüzde 50 indirimli olacak. Vukuatlı nüfus cüzdanlarında şehitlerimizin isminin karşısında ‘ölü’ değil, ‘şehit’ yazacak. Gaziler arasında hiçbir ayrım yapılmayacak, terörle mücadelede yaralananlar mazeretsiz şekilde gazi sayılacaklar.

“GAZİLERİMİZİN, ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİ RAHATSIZ EDECEK HERHANGİ BİR SÜRECİN KARŞISINA DİKİLMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Biz Atatürk’ün kurduğu CHP’yiz. Kimsenin oldu bitti siyasetine göre pozisyon belirlemedik, belirlemeyiz. Çünkü biz bu devleti kuran partiyiz. Milletimiz için iyi olan ne varsa cesaretle savunuruz. Terörün bitmesi, bir daha şehit gelmemesi, anaların ağlamaması, yoksul evlere ateş düşmemesi için bu milletin bir beklentisi varsa burada sorumluluk alırız. Ancak biz şehit aileleri ve gazilerimizin rızasının olmadığı, ‘hayır’ dediği ya da onların gözünün içinde bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmadığımızı, olmayacağımızı söyledik ve CHP’nin komisyonuna girip girmemesi konusu konuşulurken şu özgüveni gösterdik: Dedik ki, ‘Bizim olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun.’ Gün geldi ‘Komisyonda kimler dinlenecek?’ denince CHP bu salonun sesinin Meclis’te en gür ve kısıtsız şekilde duyulmasını savundu. Gün geldi, komisyon raporu yazılırken başkanlarımız ‘Ne olacak?’ dediler. ‘İlk gün neredeysek oradayız’ dedik. ‘Sizin gözünüzün içine bakamayacak, hiçbir işin içinde olmayız’ dedik. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Biz Türkiye’yiz, ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken gırtlağı düğümlenenler, birlikte ağlayanlarız. Onun için gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hem hukuklarını korumak hem onlarla ilgili ne beklentiler varsa yerine getirmek hem de onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa onun karşısına dikilmek boynumuzun borcuydu. Bu borcu sonuna kadar yerine getireceğiz. Bundan herkesin emin olmasını isteriz.

“BU SALONDAKİ TEK BİR KİŞİNİN SORUNU KALMAYACAK, NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM”

Buradan geçen sene bugün son yaptığımız iftarda diploması iptal edilip, sonra cezaevine konup bir yıldır orada çile çeken, ıstırap çeken arkadaşlarımızı bu iftar sofrasından her birisine bundan sonra hızla adalet, Türkiye’deki tüm adaletsizlikleri ortadan kaldıracak ve memleketimize yakışır, medeni dünyaya yakışır yönetilen bir memleket talebini bir kez daha bu mübarek gecede Allah’tan niyaz ederek hepinizin huzurunda bir kez daha dualarımın içinde ifade etmek isterim. Son sözüm şudur: Amerikalıların çok övündükleri bir şey var. Amerika’da gazilik, çok prestijli bir makamdır, bir mevkidir adeta, herkesin saygı duyduğu kişidir. Fransızlar, Almanlar, İngilizler gazilerine, şehit ailelerine saygı duymakla övünürler, gerçekten imkanları çok çok iyi noktadadır. Onların çok sahip çıktıkları şehitler ve gaziler var. Bir de bu salonda şehit yakınları ve gaziler var, sorunlarını konuştuğumuz. Askerde çıkarma gemilerinde bir şey gördüm ben. Komutanım ‘Özgür Asteğmenim, gel. Bu çıkarma gemileriyle Amerika’nın, İngiliz’in çıkarma gemileri arasında bir fark var. Köprü diyorlar gemiyi kullananın veya komutanın olduğu, ön tarafı boş. Köprüye dayanan yerinde bir karış demir vardır, çelik vardır. Niye biliyor musun’ dedi. ‘Niye Komutanım’ dedim. ‘Çıkarma sırasında gemi yaklaşırken, karşıdan ateş açacaklar, asker geriye doğru yaslanır. O demir olmazsa köprü yıkılır’ dedi. ‘Bizimkinde yok biliyor musun?’ dedi. ‘Niye komutanım?’ dedim. ‘Bizim çıkarma gemisindeki asker kıyıya doğru yaklaşırken geriye değil ileriye yaslanır, ben şehit olayım diye. Biz böyle bir milletin askerleriyiz, böyle bir milletin evlatlarıyız’ dedi. Arkaya demir koymazsa geri geri giderek birbirlerini ezenlere Amerika, İngiltere sahip çıkacak. Biz ‘Ben şehit olayım senden önce’ diye arkadaşıyla yarışanlardan şehit olanların ailelerine, kahraman gazilere ‘O sorunu varmış, bu sorunu varmış…’ Bu memlekette bu salonun tek kişinin sorunu kalmayacak. Hepinize namus ve şeref sözü veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi insanların yaşadığı bir milletin evlatlarıyız.”