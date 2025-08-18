Özgür Özel saat 20.00'yi işaret etti, çağrı yaptı: 'Özlem Çerçioğlu' göndermesi dikkat çekti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın’da düzenlenecek mitingi duyurdu.

Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in konuşma yapacağı miting, 18 Ağustos Pazartesi günü (bu akşam) saat 20.00’de Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

"ÇERÇİOĞLU" GÖNDERMESİ

Özel'in "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız" derken, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na isim vermeden gönderme yapması da dikkat çekti.

CHP liderinin paylaşımı şöyle: