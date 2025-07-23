Özgür Özel saat verdi, Bakırköy mitingine çağrı yaptı: 'İmamoğlu ve tüm siyasi tutuklular özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele edeceğiz!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

CHP, mitinglerinin yenisini 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapacak. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan miting saat 20:30’da başlayacak.

CHP LİDERİ ÖZEL ÇAĞRI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam 20.30'da Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan mitinge ilişkin bir paylaşımda bulundu.

'Eşitlik' vurgusu yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz! Adalet sağlanana, Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutuklular özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele edeceğiz! Bu akşam Bakırköy’de buluşuyoruz!"