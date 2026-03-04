Özgür Özel 'saat' verdi, bu akşamı işaret etti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mart 2025'te başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

ÖZEL, EYÜPSULTAN'DAN SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi bugün Eyüpsultan'da düzenlenecek.

ÖZEL'DEN BU AKŞAM İÇİN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımla yurttaşları Eyüpsultan mitingine davet etti.

"TÜRKİYE İTTİFAKI" VURGUSU

CHP lideri, X'ten yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin en güçlü ittifakı; rengi kırmızı beyaz olan, vatanını, milletini seven, kimseyi ayırmayanların ittifakıdır. Adı Türkiye İttifakı’dır. Ve ittifakımız meydan meydan büyümektedir" ifadelerini kullandı.