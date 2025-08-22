Özgür Özel saat verdi, çağrı yaptı: 'AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenler...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Divriği yolunda dört noktada yolunu keserek kendisini durduran vatandaşlarla selamlaştı.

Ardından CHP Divriği İlçe Başkanlığı önünde Sivaslılara seslendi.

ÖZEL, SAAT VERDİ

Hem genel başkan yardımcılığı hem de gölge kabinede Ulaştırma Bakanlığı yapan Ulaş Karasu'ya destek veren Sivaslılara teşekkür eden Özel, "Konuşacak çok konu var ama konuşmayacağım. Neden? Çünkü konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz, nasılsa 'dinledik' dersiniz. O yüzden AK Toroslar Çetesini dinlemek isteyenler, diploma hırsızlığını dinlemek isteyenler, diplomasıza cevabını vermek isteyenler, Sivas'ın sorunlarını, çözümlerini dinlemek isteyenler ve Ekrem İmamoğlu'na bir büyük selam yollamak isteyenleri bugün akşam saat 18.00'de Sivas'a bekliyoruz. Kongre binasının önündeki meydanda hep birlikte olacağız. Buradan tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyadaki Sivaslılara bir selam yollayacağız. Hepinizi bekliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Divriği Belideyesi'ni ve Ulu Cami ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacak. Özel, akşam da saat 18.00'de partisinin Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginde vatandaşlara hitap edecek.