Özgür Özel saat verdi, çağrı yaptı: 'Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için çağrı yaptı.

CHP’nin bu haftaki adresi Küçükçekmece olurken, Özel şunları yazdı:

“Bize millet yeter!

Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır!

Yarın akşam 20.30’da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz.”