Özgür Özel, Sarıyer'deki çalışma ofisine geliyor

İstanbul'da 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İl Yönetimini görevden alarak yerlerine Gürsel Tekin ve arkadaşlarından oluşan bir kayyum heyeti ataması sonrası, CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı, Özgür Özel'in çalışma ofise döndürülmüştü.
CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı ise Bahçelievler olmuştu.
ÖZGÜR ÖZEL SARIYER'DEKİ OFİSE GELİYOR
Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün saat 12.00'den itibaren İstanbul'daki çalışmalarını Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde sürdüreceği bildirildi.
CHP, Meclis açılışına katılmayacağını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayacağını duyurmuştu.