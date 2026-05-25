Özgür Özel TBMM'de konuştu: Bayramda nerede olacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, TBMM’ye girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün polis zoruyla tahliye edilen CHP Genel Merkezi'nden ayrılmasının ardından Meclis'teki makamına gelen Özgür Özel, günün ilk açıklamasını yaptı.

BAYRAMDA NEREDE OLACAĞINI AÇIKLADI

Özel, bayramda Manisa'da olacağını belirterek "Bayramda Genel Merkez'de kalma planımız vardı. Süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız" dedi.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Meclis’teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen, burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız.

Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince Genel Merkezde olma, Genel Merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız."