Özgür Özel'den 'miting' çağrısı: 'Geçim yoksa seçim var'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:48

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özel, olağanüstü asgari ücret toplantısı sonrası duyurulan, Tandoğan'da düzenlenecek miting çağrısını yineledi. Özel, "Geçim yoksa seçim var" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu ziyaret tatsız bir nedenle yapılıyor. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı tartışma konusu. Hiç şüphe yok ki hatırlamamız gereken husus 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turunda da sayın Erdoğan, yüksek enflasyonlu dönemde olduklarını, enflasyonun tek haneli olduğu yıllarda asgari ücreti gerekirse 3 ayda bir güncellemek gerektiğini söylemişti.

Türk-İş asgari ücret komisyonun temsilcisi olarak yer alıyor. Dün apar topar gerçekleştirilen toplantıya katılmamalarını önemli buldum. Asgari ücrete verilen yüzde 30'luk zammın bir sefalet ücreti olduğunu ve reddettiğimizi duyurdum. Biz bu asgari ücretle mecliste olmadığımızı söyledik. 17 bin 2 liralık ücret verildiğinden bugüne 7 bin liralık gerilime görüldü. Beyefendiler yeni asgari ücrete 5 bin liralık artış yaptılar. İlk başta bu 7 bin lirayı telafi etsinler.

Bugün verilen 22 bin lirayla dört buçuk çeyrek altın alınıyor. Daha ocak ayı gelmeden 2 bin 500 liralık kayıp oluştu. Dana kıyma 57 kilo alınıyordu. bugün 37 kilo alınıyor. Geçen seneye göre 20 kilo daha az kıyma alıyorlar. Tayyip beyin sevdiği simit hesabında 230 tane daha az simit alınıyor.

Bu sene faize ezdirdin, 320 simit kayıp 37 kilo kıyma kayıp... Burada asla ve tahamülle asla yaklaşmamız mümkün değil.

Cumartesi günü Tandoğan'da yapılacak mitingde varız. Biz MYK toplantısında aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız. Hepimize geçmiş olsun. Bu bir felaket. Ama yılgınlığa kapılmayacağız. Bu asgari ücretle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Türkiye'de emekten yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için mücadele edeceğiz."