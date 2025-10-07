Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun mesajı İstanbul'da okundu: 'Milletin vermediği meşruiyeti...'

İBB, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından Başkomutanlığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı, Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te işgal güçlerinden geri alınan İstanbul’un kurtuluşunun 102’nci yıldönümünü, Artİstanbul Feshane’de 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Kutlamaların final günü Gece Yolcuları grubunun performansıyla başladı. Konser sonrasında sunucu Tuğrul Tuna, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu.

ÖZEL: İSTANBUL ADALETSİZLİĞE BOYUN EĞMEYECEK

"6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" programına mesajla katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbullularla şu mesajı paylaştı:

"Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. dönümü vesilesiyle düzenlediğiniz bu anlamlı etkinliğe davetiniz için teşekkür ederim. Aranızda bulunamasam da kurtuluş coşkusunu paylaşan İstanbul'un kahraman halkını en içten duygularımla selamlıyorum. 6 Ekim 1923, bu kadim şehrin işgalden tamamen kurtulduğu ve özgürlüğe yeniden kavuştuğu tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin gösterdiği büyük kararlılık, İstanbul'un yeniden bağımsız bir vatan toprağı haline gelmesini sağlamıştır. Bu tarih, ulusal egemenliğin bu topraklarda tam anlamıyla tesis edilmesinin de sembolüdür.

"İSTANBUL HALKI KARARLI DURUŞUNU SERGİLEYECEKTİR"

Bugün karşı karşıya olduğumuz gelişmeler, İstanbul'un tarih boyunca taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlatmaktadır. Seçilmiş Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz bir biçimde siyasi gerekçelerle tutuklanması, halkın iradesine yönelmiş ciddi bir müdahaledir. Ancak 102 yıl önce işgale boyun eğmeyen İstanbul, bugün de adaletsizliğe boyun eğmeyecektir. İstanbul halkı geçmişte olduğu gibi bugün demokrasiden, özgürlükten ve hakkaniyetten yana kararlı duruşunu sergileyecektir. Bu irade hiçbir baskıyla sarsılmaz, hiçbir güç tarafından teslim alınamaz.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kurtuluşun onurunu paylaşan İstanbulluları ve değerli konukları en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

İMAMOĞLU: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

Mesajında Atatürk ile tüm şehitleri ve gazileri anan İmamoğlu ise, şunları kaydetti:

“İstanbul öyle bir şehirdir ki teslim olmaz, boyun eğmez, direnir. İstanbul bağımsızlığın şehridir. İstanbul özgürlüğün, umudun şehridir. İstanbul, işgal edilmiş ama diz çökmemiş, başı öne eğilmemiş bir şehirdir. İstanbul biat etmeyenlerin şehridir. Bundan 102 yıl önce de kıyılarındaki işgal donanmasına, sokaklarındaki işgalci askerlere rağmen İstanbul umudunu hiç kaybetmedi. En umutsuz günlerde bile özgürlük ve bağımsızlık fikrinin, milli mücadele ateşinin ışığı İstanbul’da hiç sönmedi. Kurtuluşun ve bağımsızlığın savaşı, İstanbul’dan Anadolu’ya yayılan bir büyük güç ve enerjiyle başladı. Mustafa Kemal, Samsun’a doğru yola çıkarken özgür ve mutlu İstanbul’la yeniden buluşacağını, bu topraklarda artık cumhuriyet yolculuğunun başlayacağını çok iyi biliyordu çünkü bu aziz milleti çok iyi tanıyor ve yürekten güveniyordu. Kurtuluşun ve kuruluşun ruhu, bir asırdır milletimizin benliğinde aynı kuvvetle yaşamaya devam etmektedir. O nedenle milletin iradesini yok sayan hiçbir kuvvetin bu ülkede kalıcı olma şansı yoktur.

“DAİMA ÖZGÜR OL İSTANBUL”

Hangi yolla olursa olsun, bu büyük millete kendi iradelerini dayatmaya kalkanlar, her zaman geldikleri gibi giderler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler, anlamını kavramayanlar, geldikleri gibi giderler. Milletin vermediği meşruiyeti başka devletlerden almaya çalışanlar, geldikleri gibi giderler. Sandıktan kaçıp dış güçlere verdikleri tavizlerle koltuklarını korumaya çalışanlar, geldikleri gibi giderler. Millet, kendisine değer vermeyeni, hukuku tanımayanı, adaleti çiğneyeni eninde sonunda gönderir. Yine öyle olacak. Millet iradesini tanımayan bir avuç insan gidecek, 86 milyonun birliği ve kardeşliğiyle aydınlanan, güzel günler gelecek. ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için varız’ diyerek birbirimize sımsıkı sarılacağız ve bir daha asla hiçbir güç aramıza nifak sokamayacak. Bir bayram sabahına uyanır gibi mutlu, huzurlu, kardeşçe bir hayatı; adaletin ve hürriyetin hâkim olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluşun kutlu olsun İstanbul. Daima özgür, daima mutlu ol.”