Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Ferdi Zeyrek'in bulunduğu hastanede: 'Eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisinin sürdüğü Manisa Hafsa Sultan Hastanesi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte açıklamalarda bulundu.

''TUZU BİBERİ OLDU''

Ziyaret sonrası basına konuşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:



''Bugün üzücü bir olay nedeniyle buradayız. Malesef tutuklamalar nedeniyle bayramı yapamıyoruz. Ama Ferdi Başkanın başına gelen de tuzu biberi oldu. Geçmiş olsun diyorum.''



''BİR YANIMIZ TUTUKLU BAŞKANLARIMIZDA, BİR YANI FERDİ BAŞKAN'DA''

Özel ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayramımız oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan’ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle. Tüm Türkiye’den tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden ve Manisa’daki tüm siyasi partilerin temsilcileri her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün Genel Başkanlar aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor. Sürekli hepiniz takip ediyorsunuz. Her gün binlerce, on binlerce kişi hastaneye akın ediyorlar. İyi dileklerini sunuyorlar.

''EMİNİZ Kİ BU DUYGULARI HİSSEDİYOR''

Hem Manisalı hemşerilerimize, hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Mansur Başkanımızla Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti son dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması, Nursen Hanım’ın burada olması hem aileye destek verdi, hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.



''BAŞHEKİM AKŞAM AÇIKLAMA YAPACAK''

Arkadaşlar Başhekimimiz düzenli olarak günde iki kez açıklamalar yapıyor. İl Başkanımız da kendisine eşlik ediyor. Sayın Başhekim’in aktardığının dışında bir bilgi benim vermem doğru değil. Ancak Bilkent Üniversitesi’nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, Sayın Fahrettin Koca’nın, önceki Sağlık Bakanımızın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekli ile bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye’de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir’den önemli takviyeler alındı, çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durum bundan ibaret. Herhalde Başhekimimiz de zaten akşamüstü bir kez daha açıklama yapacak. Biz de onu takip ediyor olacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar''

