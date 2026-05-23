Özgür Özel yanıt verdi: Salı günü CHP'nin grup kürsüsünde kim olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" sonrası hareketlilik devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah önce kapalı grup toplantısına başkanlık etti. "Grup başkanlığı" seçimi yapılan toplantıda Özel, CHP Grup Başkanı seçildi.

Kurmaylarıyla temaslarını sürdüren Özel, bugün Parti Meclisi (PM) toplantısına da başkanlık edecek.

CHP lideri, PM toplantısı öncesi kameralar karşısına geçti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SALI GÜNÜ CHP GRUP TOPLANTISINDA KÜRSÜDE KİM OLACAK?

Özel, bir gazetecinin "Salı günü grup toplantısı kürsüsünde kim olacak?" sorusuna yanıt verdi.

"BEN PARTİNİN SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIYIM"

"Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Hem de bir kez daha seçilmiş Grup Başkanı'yım" diyen Özel, "Grup toplantısını ben Grup Başkanı olarak, yapıldıktan sonra da Genel Başkan ve Grup Başkanı olarak elbette ben yapacağım" dedi.

CHP lideri Özel'in söz konusu soruya yanıtı şöyle:

"Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Hem de bir kez daha seçilmiş Grup Başkanı'yım. Grup Başkanı, CHP'yi her istediğinde grup toplantısına çağrılabilir. Salı günü yaptığımız grup toplantıları da açık ya da kapalı toplantılardır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında partide Genel Başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum. Grup toplantısını ben Grup Başkanı olarak, kurultay yapıldıktan sonra da Genel Başkan ve Grup Başkanı olarak elbette ben yapacağım."