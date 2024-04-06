Özgür Özel'den yurttaşlara YSK çağrısı: 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 22:42

Güncelleme: 06.04.2024 - 23:02

CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.

CHP'den Hatay'da alınan söz konusu karara ilişkin önemli bir adım geldi. Özgür Özel, bu karara karşı yarın YSK önüdne olacaklarını açıkladı.

"15.00'TE YSK ÖNÜNDE OLACAĞIZ...HERKESİ YSK ÖNÜNE ÇAĞRIYORUM"

Özel, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."