Özgür Özel'den yurttaşlara YSK çağrısı: 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da YSK kararı belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesinin eleştirerek, "Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız" dedi.
CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.
CHP'den Hatay'da alınan söz konusu karara ilişkin önemli bir adım geldi. Özgür Özel, bu karara karşı yarın YSK önüdne olacaklarını açıkladı.
"15.00'TE YSK ÖNÜNDE OLACAĞIZ...HERKESİ YSK ÖNÜNE ÇAĞRIYORUM"
Özel, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."
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