Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu: 'Her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:03

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Maltepe'de gerçekleşen tarihi mitinge milyonlarca yurttaş akın etti. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitinge katılan tüm yurttaşlara teşekkür ederek yeni planını açıkladı.



Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak:

Adayımı bırak, sandığı getir!