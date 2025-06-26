Özgür Özel, 'Yüzde 29'la orada oturtmam' demişti... Son anket ortaya çıktı: AKP yüzde 29 bile alamıyor

CHP lideri Özgür Özel, dün Silivri'de Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "2 Kasım'da getir sandığı, yüzde 29'la seni orada oturtmam" dedi.
HAZİRAN AYININ SON ANKETİ GELDİ
Bunun üzerine ORC Araştırma'nın 23-24 Haziran tarihli yayımladığı anket dikkat çekti.
Ankete göre, AKP'nin oy oranının yüzde 29'un altında kaldığı ortaya çıktı.
İşte anket sonuçları:
CHP %32,8
AKP %28,2
MHP %7,5
DEM %7,2
İYİ %5,3
ZP %4,3
YRP %4,0