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Özgür Özel, 'Yüzde 29'la orada oturtmam' demişti... Son anket ortaya çıktı: AKP yüzde 29 bile alamıyor

Özgür Özel, 'Yüzde 29'la orada oturtmam' demişti... Son anket ortaya çıktı: AKP yüzde 29 bile alamıyor

26.06.2025 10:12:00
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Haber Merkezi
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Özgür Özel, 'Yüzde 29'la orada oturtmam' demişti... Son anket ortaya çıktı: AKP yüzde 29 bile alamıyor

ORC Araştırma'nın yayımladığı son anketinde AKP'nin yüzde 28,2 alması akıllara CHP lideri Özgür Özel'in dünkü açıklamasını getirdi. Özel konuşmasında "2 Kasım'da getir sandığı, yüzde 29'la seni orada oturtmam" ifadelerine yer vermişti.

CHP lideri Özgür Özel, dün Silivri'de Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "2 Kasım'da getir sandığı, yüzde 29'la seni orada oturtmam" dedi.

HAZİRAN AYININ SON ANKETİ GELDİ

Bunun üzerine ORC Araştırma'nın 23-24 Haziran tarihli yayımladığı anket dikkat çekti.

Ankete göre, AKP'nin oy oranının yüzde 29'un altında kaldığı ortaya çıktı.

İşte anket sonuçları:

CHP %32,8

AKP %28,2

MHP %7,5

DEM %7,2

İYİ %5,3

ZP %4,3 

YRP %4,0


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