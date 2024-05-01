Özgür Özel'den '1 Mayıs' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesaj ile 1 Mayıs'ı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:29
Özgür Özel'den '1 Mayıs' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Özel, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi #1Mayıs'ları yaşadıkları günler için...

İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz...

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!

#Yaşasın1Mayıs!"


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