Özgür Özel'den '1 Mayıs' mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesaj ile 1 Mayıs'ı kutladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.
Özel, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi #1Mayıs'ları yaşadıkları günler için...
İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz...
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
#Yaşasın1Mayıs!"
Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi #1Mayıs'ları yaşadıkları günler için...— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2024
İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz...
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!#Yaşasın1Mayıs! pic.twitter.com/qFASDBRc5c
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