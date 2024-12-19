Özgür Özel'den 'Ali Tatar' ve 'Maraş katliamı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş katliamında hayatını kaybeden yurttaşları ve FETÖ kumpası şehidi Ali Tatar'ı andı.

Özgür Özel'den 'Ali Tatar' ve 'Maraş katliamı' paylaşımı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş katliamının 46. yılına ilişkin anma paylaşımı yaptı. Özel, paylaşımında "Acıları toplumsal belleğimizde tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı. 

ALİ TATAR MESAJI

Özel,  FETÖ Kumpası soruşturmalarında yeniden tutuklanması istenince yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın 15. ölüm yıldönümü dolayısıyla da anma mesajı yayımladı. 

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Şerefini her şeyin üzerinde tutmuş FETÖ kumpas şehidi #AliTatar'ı ölümünün 15'inci yıldönümünde saygıyla anıyorum.


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