Özgür Özel'den 'Ali Tatar' ve 'Maraş katliamı' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş katliamında hayatını kaybeden yurttaşları ve FETÖ kumpası şehidi Ali Tatar'ı andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş katliamının 46. yılına ilişkin anma paylaşımı yaptı. Özel, paylaşımında "Acıları toplumsal belleğimizde tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Acıları toplumsal belleğimizde tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 19, 2024
Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/n8PNNrB4a8
ALİ TATAR MESAJI
Özel, FETÖ Kumpası soruşturmalarında yeniden tutuklanması istenince yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın 15. ölüm yıldönümü dolayısıyla da anma mesajı yayımladı.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Şerefini her şeyin üzerinde tutmuş FETÖ kumpas şehidi #AliTatar'ı ölümünün 15'inci yıldönümünde saygıyla anıyorum.
Şerefini her şeyin üzerinde tutmuş FETÖ kumpas şehidi #AliTatar'ı ölümünün 15'inci yıldönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/LGjZtTr8l0— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 19, 2024
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