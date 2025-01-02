Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı: 'Yeni yılda çalışanın cebine para konulmadı, alındı'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:01

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:23

Manisa’da gerçekleştirilen Spil Çocuk Evi açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP ile halkçı belediyeyi yaşayarak görüyorsunuz. Yoksulu gözeten, halkı merkeze alan bir anlayışla adım adım önümüzdeki seçimlere gidiyoruz” dedi. Özel, belediyelerin yurttaşın talepleri doğrultusunda projeler üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, CHP'nin halkın yanında olduğunu yineledi.

Özel, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, çalışanların yaşamını iyileştirmek yerine daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Özel, “İlk kez yeni yılda çalışanın cebine para konulmadı, alındı. Asgari ücretli için gerçek enflasyon yüzde 80” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarının artması gerektiğini belirten Özel, yasal bir düzenlemenin gerekliliğine işaret etti. Özel, “Emekli aylıkları için mutlaka bir yasa düzenlemesi yapılmalı. Çalışanlar ve emekliler arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor. Bu sorun acilen çözülmeli” diye konuştu.

“GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özgür Özel, “Geçim yoksa seçim var. Bu düzen böyle gitmez. Halkın iradesiyle bu düzen değişecek” dedi.