Özgür Özel'den 'ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt: 'Normalleşme adımlarının ne partime, ne de ülkeme zararı var'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:39

Güncelleme: 01.10.2024 - 16:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başladı.

Bugün de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni yapıldı.

Meclis'in yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki grup başkanvekilleri ile siyasilerle tokalaştı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da tokalaşma sırasında ikilinin yanında yer aldı.

ÖZEL VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de tokalaştı. İkili arasında tokalaşma esnasında kısa bir diyalog da gerçekleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada Sinan Ateş cinayeti davası ile ilgili sert mesajlar vermişti. CHP lideri Özgür Özel'i hedef gösteren Bahçeli, "Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın" diye konuşmuştu.

CHP'LİLER ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILADI, AYAĞA KALKMAK İSTEMEYEN VEKİLLER OTURUMA KATILMADI

Oturum başlamadan önce CHP Meclis Grup yönetimi milletvekillerine Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmasını istediği bir mesaj gönderdi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, CHP Grubundan 16 milletvekili, Erdoğan salona geldiğinde Genel Kurul’a girmeyerek kuliste bekledi. CHP Grubu, Erdoğan kürsüye gelirken ayağa kalktı ancak alkışlamadı.

DEM Parti grubu da Erdoğan’ın girişi sırasında ayağa kalkmadı.

ÖZEL'DEN 'AYAĞA KALKMA' ELEŞTİRİLERİNE İLK YANIT

Genel Kurul'daki 'ayağa kalkma' görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özel, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis açılışında ayakta karşılaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri, 'Normalleşme adımlarının ne partime zararı var, ne ülkeme zararı var' dedi.

Bu konuda bir grup kararı olmadığını bildiren Özel, 15 ila 20 arasında vekilin kuliste beklemeyi tercih ettiği söyledi.

"ŞAŞIRILACAK BİR ŞEY YOK"

CHP lideri, Meclis'te yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

"Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanı'nın yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ona uygun bir konuşma yapacağını umarak ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşma bir parti genel başkanı sınırları içindeydi, rahatsız edici söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'in açmakla görevli kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok."

"KARARA UYMAYAN DIŞARIDA KALABİLİR"

"Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum. Sağ olsun arkadaşlarımız da bu konuda benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hatta bir arkadaşımızın değerlendirmesi şu, 'Seneye ya da ondan sonraki seneye bizim Cumhurbaşkanımıza yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir' dedik. 15-20 arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih ettiler. Bu partinin grup kararı değildi."

"DEVLET BEY'İN ÇOK SERT SÖYLEMLERİ VAR AMA..."

"Akşam resepsiyona katılacağım. Bir kez daha ifade etmek isterim CHP bundan sonraki süreçte makamlara saygılı olacak. Ancak muhalefetinde bir kelime eksik söylemek, bir santim eğilmek CHP'nin muhalefetinde yoktur. CHP bugün birinci partidir. Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Sayın Bahçeli bugün DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı ile el sıkıştı, sohbet etti. Normalleşme herkese lazım."