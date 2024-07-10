Özgür Özel'den bir çağrı daha: 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz

Yayınlanma: 10.07.2024 - 19:47

Güncelleme: 10.07.2024 - 19:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından geçim sıkıntısını gündeme getirmek için bir çağrı daha yaptı. Özel, bu akşam da yurttaşı ışıklarını açıp kapatmaya davet etti.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam saat 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz! Geçim sıkıntısı çeken herkesi ışıkları açıp kapatmaya çağırıyoruz. Ya geçim ya seçim!"







