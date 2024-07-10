Özgür Özel'den bir çağrı daha: 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam da 21.00'de yurttaşı ışıklarını açıp kapatmaya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından geçim sıkıntısını gündeme getirmek için bir çağrı daha yaptı. Özel, bu akşam da yurttaşı ışıklarını açıp kapatmaya davet etti.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam saat 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz! Geçim sıkıntısı çeken herkesi ışıkları açıp kapatmaya çağırıyoruz. Ya geçim ya seçim!"
Bu akşam saat 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 10, 2024
Geçim sıkıntısı çeken herkesi ışıkları açıp kapatmaya çağırıyoruz. Ya geçim ya seçim! #AyağaKalkTürkiye ???? pic.twitter.com/3EKXshwvGf
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