Özgür Özel çağrı yapmıştı... Geçinemeyen yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
Yurttaşlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine ışık yakıp, kapatma eylemine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçim sıkıntısı çeken tüm vatandaşları 21.00'de ışıklarını açıp kapatmaya davet etti. Özel'in çağrısı üzerine ışık yakıp, kapatma eylemine katıldı.
Özel, "Türkiye'ye sesleniyorum: Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer asgari ücrete, emekli maaşına, çaya, buğdaya zam istiyorsanız bu akşam ışıkları açıp kapatın. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!" ifadelerini kullanmıştı.
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