Özgür Özel çağrı yapmıştı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek yanıtı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında, "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, ışıkları yakın ve kapatın" çağrısında bulunmuştu. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bu çağrıya destek geldi.
CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yurttaşlara çağrı yaptı. Özel, asgari ücret ve emekliye zam talebi için yurttaşlardan saat 21.00'de ışıkları açıp kapamasını istedi.
Bu çağrıya Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.
CHP Gençlik Kolları'nın X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ben de partimin bu eylemine destek olacak, saat:21.00 da ışıklarımı kötü ekonomiye, adaletsizliğe ve yoksulluğa hayır demek için söndürüp yakacağım…Bütün yurttaşlarımıza partimizin bu eylemine destek olma çağrısında bulunuyorum."
Ben de partimin bu eylemine destek olacak, saat:21.00 da ışıklarımı kötü ekonomiye, adaletsizliğe ve yoksulluğa hayır demek için söndürüp yakacağım…Bütün yurttaşlarımıza partimizin bu eylemine destek olma çağrısında bulunuyorum.@herkesicinCHP https://t.co/NpBMqmKDoE— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 9, 2024
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