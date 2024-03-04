Özgür Özel'den Erdoğan'a tepki: Emeklinin cebinden 5.5 çeyrek altın aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz'da vatandaş ile bir araya geldi. İktidara yönelik sert eleştirilerde bulunan Özel'in gündeminde emekliler yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:04
Özgür Özel'den Erdoğan'a tepki: Emeklinin cebinden 5.5 çeyrek altın aldı
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Lüleburgaz mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik krize dikkat çekti. Emeklilere seslenen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklinin cebinden 5.5 çeyrek altın aldığını söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı: 

"Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde 3 Kasım 2002'de, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25-26 bin lira olması gerekiyor. O gün en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 2,5 çeyrek altın bile almıyor"

TÜİK TEPKİSİ 

TÜİK'in enflason verilerine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Şubat ayı enflasyonu 4.5 puan artmış. Kime göre? Artış çok yüksek ama bu artış bile TÜİK’e göre. Neyin baş harfleri? Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu, yıllık enflasyonu yüzde 67 olarak belirledi. Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 67. Gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon yüzde 130. Peki emekli ne zam aldı? Yüzde 33. 7500’den 10 bin lira yaptılar. Memur ne aldı, işçi ne aldı yüzde 49. TÜİK doğru söylüyor bile olsa yüzde 20’ye yakın, yüzde 18 memurun ve işçinin cebinden para çalındı. İş emekliye geldiğinde bu sefer rakam yüzde 34, cepten çalınan para. Ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25 bin liraya geliyor. O gün en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 2,5 çeyrek altın bile almıyor"


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