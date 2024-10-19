SGK'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması

SGK, kamuoyunun gündemindeki 'yenidoğan çetesi'ne dair yaptığı açıklamada, "Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

SGK'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:09

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır.

Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #SGK

İlgili Haberler

Türk Tabipleri Birliği'nden 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Sağlıkta piyasacı dönüşümün vahim sonuçlarından biridir'

Türk Tabipleri Birliği'nden 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Sağlıkta piyasacı dönüşümün vahim sonuçlarından biridir'
Kemal Memişoğlu'na 'Yenidoğan Çetesi' tepkisi: 'AK Partili bir bakan, Sağlık Bakanı istifa etsin'

Kemal Memişoğlu'na 'Yenidoğan Çetesi' tepkisi: 'AK Partili bir bakan, Sağlık Bakanı istifa etsin'
'Yenidoğan çetesi'ndeki hemşirelerden itiraflar: 'Fırat Sarı'nın talimatıyla epikriz raporları ile oynadım'

'Yenidoğan çetesi'ndeki hemşirelerden itiraflar: 'Fırat Sarı'nın talimatıyla epikriz raporları ile oynadım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler