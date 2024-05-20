Özgür Özel'den İran'a taziye mesajı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:38

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:38

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybetti. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum"