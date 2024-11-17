Özgür Özel'den İstanbul'da pazar ziyareti: Önlüğünü giydi, lahana sattı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:12

Güncelleme: 17.11.2024 - 18:12

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'de pazarcı esnafını ziyaret etti. Özel'in ziyaret esnasında önlük takıp lahana sattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Pazarcı ve cadde üzerinde bulunan iş yerlerinde satış yapan esnafların sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini de yurttaşlarla paylaştı.

ÖNLÜĞÜNÜ TAKTI, TEZGAHIN BAŞINA GEÇTİ

Ziyareti esnasında bir pazarcı tezgahının başına geçen Özel, yurttaşlarla da sohbet etti. Bir yurttaşa poşet uzatın Özel'in, "Bu bizden, İl Başkanım ısmarlıyor" sözlerini kullandığı görüldü.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

CHP lideri Özel, son yaptığı konuşmada asgari ücret tartışmalarına ilişkin beklentilerinin en az 30 bin lira olacağını belirterek, " Asgari ücret talebimiz, o 17 bin 2 liralık asgari ücretin 30 bin lira olmasını 2025 yılının ilk 6 ayında; temmuzda yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda, her yerde şunu haykırıyoruz. ‘Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz’ diyoruz" demişti.