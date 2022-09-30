Özgür Özel'den Nedim Şener'e zehir zemberek sözler: 'Seni bizim yanımıza aldırtırsam, benim yüzüme tükürsünler'

30 Eylül 2022 Cuma, 14:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.

Buradaki konuşmasında, kendisiyle görüştüğünü kabul etmeyen Nedim Şener'e seslenen Özel, "Benim Nedim Şener'le tüketecek vaktim yok. Sen beni mahkemeye ver. Bizim seni vereceğimiz mahkemede dokunulmazlık da yok. Sen de beni ver hakaret ettiğiysem. Ceza davası açılmasını sağlarsan, buraya gelirse fezleke hodri meydan. Kaldırın dokunulmazlığımı yüzleşelim" dedi.

'SENİ YANIMIZA ALDIRTIRSAM, YÜZÜME TÜKÜRSÜNLER'

Özel, şöyle konuştu:

"Bu Nedim Şener hep iktidara yanladığı gibi günü gelip bize yanladığında eğer seni bizim yanımıza aldırtırsam aha da benim yüzüme tükürsünler."

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* (Mersin'deki saldırıya ilişkin) Şu anda bile kimliği tespit etmiş değiller. Soylu çıkıyor, 'Yok efendim bunu PKK de söylüyor.' Kimin söylediğine bakma sen. Siz neye sarıldınız, siz bize saldırırken neye dayandınız. Bu nasıl kepazelik? Suçüstü yakalandılar. Suç işleri bakanı bu durumu örtmek için kendi seviyesinden hakaretler ederek başka bir gündem yaratmaya çalışıyor. Hadi oradan.

* CHP'yi sindirmek, bir kelime eksik konuşturmak mümkün değil. Biz bunu yaparsak siz bu millete diz çöktüreceksiniz. Bu milletin ayağa kalkıp sizi sırtından atma zamanı geldi.

'187 KİŞİ BİLİYOR Kİ O RAPOR BÜTÜN TÜRKİYE'DE DAĞITILDI'

* Biz raporumuzdaki adı bilinen tüm gazetecileri saydık. 188 kişi. 187'si bir şey demiyor. Biri diyor. 'Ben o raporda yokum.' Beyefendi konuşurken 'Bana rapor demediler' diyor. Gitmişiz, kendisiyle görüşmüşüz. Pozisyonunu net yazmışız. Nedim Şener denen kişi. Önce 'Ben yokum, adımı anmayın.' diyor. 187 kişi biliyor ki o rapor bütün Türkiye'de dağıtıldı. 'Beni ziyaret etmediler' dedi. Alnına çaktık ziyareti. Neler söylediğini okuduk. 'Doğru' diyor. 'Yemekler yağlı' demişim. Ama ben bunun rapor olduğunu bilmemişim.'

Ne haber Nedim Bey? Mahkeme tutanaklarında tıkır tıkır yazmışlar. SEGBİS kaydı. Yollayan da namuslu avukatlar. Namuslu avukatlar neler neler söyledi daha.

23 Ocak 2012. Mahkemedesin. 'Sayın Başkan geçen bu hafta çok uğurlu bir hafta yaşadık 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı çıktı konuştu.' Kimmiş diye baktım verdiği karar hayırlara vesile olacak çok kıymetli hakim? Rüstem Eryılmaz. FETÖ'den firariymiş.

* Devam ediyor. "Birtakım gruplar hani temiz suya iki damla zehirli su atmak gibi. O su içilemez hale geliyor. Bugün Türkiye'nin yaşadığı budur. O 2 damla dersiniz 5 dersiniz fark etmez. O kirli damlalar hem devleti, hem cemaati kirletiyor."

'KALDIRIN DOKUNULMAZLIĞIMI YÜZLEŞELİM'

* Benim Nedim Şener'le tüketecek vaktim yok. Sen beni mahkemeye ver. Bizim seni vereceğimiz mahkemede dokunulmazlık da yok. Sen de beni ver hakaret ettiğiysem. Ceza davası açılmasını sağlarsan, buraya gelirse fezleke hodri meydan. Kaldırın dokunulmazlığımı yüzleşelim. Bu Nedim Şener hep iktidara yanladığı gibi günü gelip bize yanladığında eğer seni bizim yanımıza aldırtırsam aha da benim yüzüme tükürsünler."

ŞENER'DEN YENİ PAYLAŞIM: 'DOKUNULMAZLIK ARKASINA SAKLANMA'

Öte yandan Özel'in konuşmalarının ardından Nedim Şener'den yeni bir paylaşım daha geldi. Şener paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Mahkemede neyi neden söylediğimi orada olan herkes gördü, duydu, tek uyanık sen misin? Yalancı Özgür Özel, sen 9 Ağustos 2011’de cezaevinde sana 'Fetullah Gülenle meselem yok' dediğimi ispatla yalancı. Şerefin varsa dokunulmazlık arkasına saklanma."

Mahkemede neyi neden söylediğimi orada olan herkes gördü, duydu, tek uyanık sen misin? Yalancı @eczozgurozel , sen 9 Ağustos 2011’de cezaevinde sana fetullah gülenle meselem yok dediğimi ispatla yalancı. Şerefin varsa dokunulmazlık arkasına saklanma https://t.co/K6m6yZppuf — Nedim Şener (@nedimsener2010) September 30, 2022

NE OLMUŞTU?

CHP'li Özel, CHP'nin 2012 yılında hazırladığı ve 2013 yılında kamuoyuna sunduğu 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda Nedim Şener ile de görüşüldüğünü belirtmişti.

Bunun üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Gazeteci dediğin hükümlü terörist, sen de bir yalancısın Özgür Özel" başlıklı yazısında "Ben raporun ilk hazırlık tarihi olan 2012 yılı aralık ayından 10 ay önce tahliye edilmiştim. Zaten raporun 61’inci sayfasında bu durum 'yargılaması sürenler' ile ilgili listede izah edilmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra da bu rapor kapsamında benimle görüşen kimse olmadı" demişti.

Özel ise Şener'e verdiği yanıtta, "'CHP benimle görüşmedi' diyen Nedim Şener… 9 Ağustos 2011’de ziyaretçin kimdi? Bugüne kadar söylemedim, bundan sonra söylemeyeceğim kısım da var ama... O gün Özgür Özel’e ‘Yazsanız iyi olur’ dediğin kısmı bugün utanırsın diye ben yazmadım. Sen iste, ben açıklayayım" ifadelerini kullanmıştı.

'YAZ' DEDİĞİ KISMI AÇIKLAMIŞTI

Özel, önceki gün ise Nedim Şener'in ziyarette 'Yaz' dediği ama kendisinin yazmadığını dile getirdiği o kısmı açıklamıştı.

Şener'in FETÖ hakkında söylediklerini paylaşan Özel, "Ben yazmadım bunları çıkınca utanmayasın diye" demiş ve Şener hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Sen o gün çıkıp da 'Ben Hrant Dink dosyası üzerinde çalıştım ama benim cemaat ile Fethullah Gülen ile bir sorunum yok. Özellikle yurtdışındaki eğtim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim yaz bunu' dedin mi demedin mi kardeşim. Ben bütün kutsalların ve değerlerin üzerine bunu söylerim. Cesaretin varsa sen de söyle. Cesaretin varsa ben dilekçeyi imzalamaya hazırım. Görüş odasındaki 9 Ağutos 2011 kamera kayıtları açıklansın çık imzayı ver. Ben yazmadım bunları çıkınca utanmayasın diye. Orada 'Benim Gülen Cemaati ile derdim yok çocuğumu bile okullarına verebilirim' diye selektör yap. Sen çıktın ve gittin celladına aşık oldun. Helal olsun sana. Sana da bu yakışır."

ŞENER, TWITTER'DAN YANIT VERMİŞTİ

Nedim Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in sözlerine yanıt vermişti.

"Gerçekten hem yalancı hem şerefsiz hem de iftiracısın Özgür Özel. Böyle bir şeyi kendim yazmak varken sana mı söylemişim" diyen Şener, "Sen yazmadın diye başkasına da söylememiş miyim? Sen de böyle bir şeyi 11 yıl saklamışsın öyle mi? Mahkemede ispatlarsın artık iftiranı zıp zıp özel" ifadelerini kullanmıştı.

Şener, şunları söylemişti:

"Ben değil de sen FETÖ’cülerin peşinde az koşmadın, yalancı, şerefsiz, iftiracı Özgür Özel. Palavra ve iftirayı bırak yalancı Özgür Özel, PKK’lı teröristleri gazeteci diye yutturduğunuz rapor konusunda benimle görüşüldüğünün ispatla sahtekar. Konuyu yalan ve iftira ile bana getirip zıplaya zıplaya kurtulmazsın."