Tunç Soyer ve Merdan Yanardağ’ı hedef almıştı: CHP'li Özgür Özel'den çok sert tepki

17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:24

Özbekistan dönüşü uçakta bir kısım gazetecinin sorularını yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı konusunda yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ’ı hedef alarak, “Bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Erdoğan'a çok sert tepki göterdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi için gittiği Özbekistan'da resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

Erdoğan, ABD ziyareti öncesi iktidara yakınlığıyla bilinen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle, "Haddini bilmez, ahlaksız" dediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir kez daha tepki gösteren Erdoğan'ın hedefinde bu sefer gazeteci Merdan Yanardağ da vardı.

Erdoğan, "33 sene Osmanlı’yı idare eden bir Sultan Abdülhamid’e utanmadan, sıkılmadan öyle yakıştırmalar yapılması asla kabul edilemez. Bir de Merdan Yanardağ diye birisi var. O da Osmanlı hakkında ahlaksız ifadeler kullanıyor, hakaretler ediyor. Bu ifadeleri kesinlikle nefret suçuna da girer. Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım" diye konuştu.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Erdoğan'ın Soyer ve Yanardağ’ı hedef alan sözlerine çok sert tepki göterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Soyer ve Yanardağ'ı etiketleyerek "AKP Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı tehdit etmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün değil onu idam etmek isteyen Vahdettin'in yanında saf tutmuş. Kendisine yakışan da budur!" dedi.

Özel ayrıca, #TunçSoyerYalnızdeğildir etiketini kullanarak Soyer'e destek verdi.

AKP Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı tehdit etmiş.



Mustafa Kemal Atatürk'ün değil onu idam etmek isteyen Vahdettin'in yanında saf tutmuş. Kendisine yakışan da budur!@tuncsoyer@merdanyanardag#TunçSoyerYalnızdeğildir — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 17, 2022

CHP'li Murat Bakan da, "Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan feyz aldığı için Tunç Soyer'i ve Merdan Yanardağ'ı hedef aldı" ifadelerini kullanarak Erdoğan'a tepkisini 2 maddeyle sıraladı:

1- Ülkenin içinde bulunduğu yoksulluğu Vahdettin tartışması ile örtemezsiniz.

2- İngiliz işgaline göz yuman Vahdettin’i kahraman yapamazsınız.