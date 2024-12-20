Özgür Özel'den Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: 'Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 22:25

Güncelleme: 20.12.2024 - 22:26

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yayınladığı videoda TSK ile ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

CHP lideri Özel, karara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"İKTİDAR GÖZDAĞI VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor.

Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi.

Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul’a özel görevle atanan Başsavcının talimatı ile apar topar gözaltına alındı.

Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın."