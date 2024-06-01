Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' kararı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:22

Güncelleme: 01.06.2024 - 12:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası kapsamında hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

Medyascope'den Ferit Aslan'ın haberine göre, Özgür Özel, Kobani davası kararlarının ardından yaptığı ve verilen cezaların siyasi olduğunu söylediği açıklamasının ardından Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şenoğlu’nu telefon ile aradı.

Özgür Özel, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen günlerde Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmişti.