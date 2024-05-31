Selahattin Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ duruşması ertelendi

Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:13
Selahattin Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ duruşması ertelendi
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davada hakim karşısına çıktı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

 


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