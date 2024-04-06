Özgür Özel’den sosyal demokrat liderlere çağrı: ‘Filistin’i tanıyın’

CHP lideri Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Filistin devletini tanıyacaklarını belirterek; “Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:03
Özgür Özel’den sosyal demokrat liderlere çağrı: ‘Filistin’i tanıyın’
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Sanchez, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı. Sanchez, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.

Özgür Özel, Sanchez’n kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek dünya sosyal demokrat liderlerine çağrı yaptı. Özel, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

“İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum.”

Sanchez, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'nin başarısını nedeniyle Özel'i tebrik etmişti. 


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