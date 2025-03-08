Özgür Özel'den Suriye adımı: Saldırılar üzerine heyet görevlendirdi

Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:30

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:30

Suriye'de son günlerde sivilleri hedef alan saldırılar üzerine iktidarı HTŞ yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin parti içinde de bir heyet görevlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un başkanlığındaki heyet, Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Adana Milletvekilleri Bilal Bilici ve Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur ile önceki dönem milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel’den oluşuyor.

CHP heyeti, Suriye’de yaşanan olaylar ve akrabalarıyla ilgili kaygı duyan yurttaşın yaşadığı Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve Suriye sınırının sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.



