Özgür Özel'den Suriye adımı: Saldırılar üzerine heyet görevlendirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de sivilleri hedef alan saldırılarla ilgili olarak Hatay’a gitmek üzere heyet görevlendirdi.
Suriye'de son günlerde sivilleri hedef alan saldırılar üzerine iktidarı HTŞ yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin parti içinde de bir heyet görevlendirdi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un başkanlığındaki heyet, Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Adana Milletvekilleri Bilal Bilici ve Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur ile önceki dönem milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel’den oluşuyor.
CHP heyeti, Suriye’de yaşanan olaylar ve akrabalarıyla ilgili kaygı duyan yurttaşın yaşadığı Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve Suriye sınırının sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'