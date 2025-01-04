Özgür Özel'den TBMM'ye açık çağrı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:31

Güncelleme: 04.01.2025 - 15:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıyla başladı. Toplantıda katılımcıların sorun ve önerilerini dinleyen Özel, ardından CHP Kars İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Özel, emekli maaşlarının yetersizliğine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim beklentimiz, emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bu talebimiz kimseye abartılı gelmesin. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 14 bin 500 liraya çıkarılacak. Ancak bu rakamlarla kimse geçinemez. Kars’ta ortalama kira 11 bin lira. Bu durumda emekli, maaşının neredeyse tamamını kiraya verecek ve 3 bin 500 lirayla geçinmeye çalışacak.

Ecevit’in koalisyon hükümeti döneminde, en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücrete denk geliyordu. Bugün bu seviyenin çok altındayız. CHP iktidarında, en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi dönemde olduğu gibi 1.5 asgari ücret seviyesinde olacak. Bu bizim sözümüzdür."

TÜM PARTİLERE SESLENDİ

Özel, TBMM'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçek enflasyon yüzde 81. Ancak TÜİK bunu yüzde 44 olarak açıklıyor. Asgari ücrete yüzde 30, emekliye ise yüzde 11 ve 14 oranında zam yapılıyor. Bu oranlarla emeklilerin ve çalışanların geçinmesi mümkün değil. Maaşların alım gücü her geçen gün eriyor. Bunun için buradan bir kez daha Meclis'teki bütün partilere sesleniyorum; gelin, hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkaralım."