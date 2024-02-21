Özgür Özel’in memleketinde CHP’ye YSK’den ret

Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:11

Güncelleme: 21.02.2024 - 17:44

Yerel seçimde Yüsek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılması gereken adaylık başvuruları için süre dün dolarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa Saruhanlı’da başvuru işleminde geç kalındı. Manisa’da CHP’nin elindeki 4 belediyeden birisi olan Saruhanlı’da mevcut başkan Zeki Bilgin’in tekrar aday olması için yapılması gereken başvuru 7 dakika gecikti. CHP, elektrik kesintisi dolayısıyla başvurunun geciktiğini belirten gerekçe sundu. Sabah saatlerinde toplanan ilçe seçim kurulu, CHP’nin gerekçesini değerlendirdikten sonra başvurunun reddine karar verdi.

CHP başvurunun reddinden sonra itiraz için İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Ancak düğüm burada da çözülemedi. Manisa CHP İl Başkanı İlksen Özalper’in aktardığına göre CHP Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin seçim yarışına katılmak için partisi CHP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne geçti. Mevcut Başkan Bilgin seçimlerde Saadet Partisi adına yarışacak.