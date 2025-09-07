Adanalı 9 gencin Silivri’de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklu diğer belediye başkanları için başlattığı özgürlük yürüyüşü sürüyor.

Dün Düzce Kaynaşlı mevkisinde yürüyüşlerine devam eden gençler, Bolu’da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da katılımıyla basın açıklaması yaptı. Özcan, “Gördük ki bazılarının CHP üzerindeki emelleri bir türlü sona ermiyor. AKP yargı eliyle CHP’yi dizayn etmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir durum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bir siyasi partinin yaptıklarından korkacak, sinecek değiliz” dedi.