Özkan Mamati'den çok konuşulacak iddialar: 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor'

YouTube yayınına katılan Özkan Mamati, Adnan Oktar ile ilgili skandal iddialarda bulundu. Mamati, sosyal medyadan bulunan yeni mezun avukatların Adnan Oktar'a sunulduğunu ve Oktar'ın cezaevinde tacizlerini sürdürdüğünü iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:16
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Adnan Oktar suç örgütünden ayrıldıktan sonra örgütün çökmesinde büyük rol oynayan Özkan Mamati, skandal bir iddia ortaya attı. 

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube yayınına katılan Memati, Adnan Oktar'ın cezaevinde düzenini sürdürdüğünü iddia etti.

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"SOSYAL MEDYADAN BULUNUP OKTAR'A SUNULUYOR"

Mamati'nin iddiasına göre suç örgütünün başı Adnan Oktar, cezaevinde ayda 300 genç kadın avukatla görüşüyor ve onları taciz ediyor. 

Cezaevinde bile kendisine yeni kedicikler baktığı iddia edilen Oktar, özellikle yeni mezun avukatları hedef alıyor. İddiaya göre yeni mezun avukatlar sosyal medyadan taranıp bulunuyor ve Adnan Oktar’a sunuluyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Mamati'nin iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, "25 yaş altı hatta 30 yaş altı tüm genç kadın avukatlar Adnan Oktar suç örgütünün tuzakları konusunda dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı. Kütahyalı, "Tam anlamıyla bir psikopat manyak bu Adnan… Ben bunu 2013 Ocak ayında boşuna ekranda rezil edip yayından kovmadım…" dedi.

"Adnan Oktar’ın Marmara Cezaevi'nde kaldığı yaklaşık kırk günlük (2022 eylül ve ekim) ayları içindeki avukat ziyaret listesinin istatistiği tam anlamıyla korkunç bir operasyonu ortaya koyuyor…" diyen Kütahyalı, Adnan Oktar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan avukatların isimlerini açıklayarak; "BİLGE T. ile GÜLCAN K. ikisi de etkin pişmanlık yasasından faydalandılar… Her iki eski Adnan Oktar örgüt üyesi avukatın da anlattıkları korkunç… Genç ve güzel kadın avukatlara tam bir kumpas sistemi… Adnan Oktar’ın sapıklığı ve manyaklığı içeride de sınır tanımıyor…" ifadelerini kullandı.


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