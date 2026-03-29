'Özkan Yalım' iddiası: İstifa etmezse ihraç düğmesine basılacak

29.03.2026 14:15:00
Haber Merkezi
Gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kendisi istifa etmezse partiden kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edileceği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Uğur Dündar, Yalım Özkan'la ilgili olarak CHP yönetiminin aldığı ileri sürülen kararı yazdı. 

Dündar, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı söz konusu paylaşımında şöyle yazdı:

"FLAŞ... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP karar organının yarın yapacağı toplantıda-o saate kadar kendisi istifa etmediği takdirde- partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek."

ÖZEL: SORUMLULUĞUMUZUN GEREĞİNİ YAPARIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin dün partisinin Çanakkale'deki mitinginde konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"O görüntüler ve tabii ki şu anda dört gün içeride, nedir konuşup kendini anlatacak. Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Ama başka bir şeyi görün. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Milletin özel hayatı devlete emanet. O görüntüler; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı emrinde toplanan o görüntüler birkaç saat içinde AK Parti’nin elinde. AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde ve bugün bütün basınlarında dün buzlayanlar bugün görüntüleri buzlamadan, hiç şunu düşünmeden... Oradaki herkesin bir ailesi, annesi, babası, evladı var. Oradaki evlat da birisinin evladı. Orada kime ne yanlış yapıldıysa o konuda üstüme ve partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye, gereğini yapmaya hazırım da şunu görüyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğunda buna büyük umut bağlayan, kapı kapı dolaşan ve partisinin başarısı için çalışanlara soruyorum. İktidara siz böyle mi geldiniz? Bunun için mi geldiniz?

İlgili Haberler

CHP’nin 100. mitingi Çanakkale'de... Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın gözaltı görüntülerine sert tepki CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 100'üncüsü Çanakkale'de düzenlendi. Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin basına servis edilmesine sert tepki gösterdi.
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı: 'En büyük hayalimdi' Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sarı-kırmızılı takıma kadar uzanan yolculuğuyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
Yalım’ın gözaltı görüntülerine Zeybek'ten sert tepki: ‘Kanıt bulamayınca, özel hayata ilişkin hazırlıklar yapılıyor’ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında olduğu gözaltılara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yalım’ın gözaltı görüntülerine ilişkin “Ortada sözüm ona rüşvete ve yolsuzluğa ilişkin tek bir kanıt yine bulamayınca, derhal özel hayata ilişkin hazırlıklar yapılıyor” dedi.