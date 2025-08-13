Özlem Çerçioğlu iddiası sonrası CHP'den Aydın çıkarması: Resmi açıklama için saat verildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği iddiaları siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Bunun üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığında toplanan heyet Aydın’a hareket ederek Çerçioğlu ile görüşme yapacak.

Heyet daha sonra Aydın il binasına geçerek saat 16.00 gibi basın açıklaması düzenleyecek.

NE OLMUŞTU?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Çerçioğlu'ndan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi tartışmalara yol açtı.

Çerçioğlu ile birlikte; CHP’li Sultanhisar, Söke, Yenipazar belediye başkanlarının da AKP’ye geçeceği iddia edildi.