Futbolda bahis soruşturması... 20 kişi tutuklandı: Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak da var!

Futbolda bahis soruşturmasında mahkemeden karar çıktı. Karara göre 20 isim tutuklanırken 19 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ve Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan bulunuyor.

Böylece; sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 20’si tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Adli kontrol kararı verilenler ise şu şekilde:

1-Ahmet Abdullah Çakmak

2-Eren Karadağ

3-Uğur Adem Gezer

4-Arda Türken

5-Muhammed Furkan Özhan

6-Yusuf Özdemir

7-Ensar Bilir

8-Oktay Aydin

9-Yücel Gürol

10-Abdulsamet Burak

11-Cengiz Demir

12-Erhan Çelenk

13-İsmail Kalburcu

14-Salih Malkoçoğlu

15-Samet Karabatak

16-Tolga Kalender

17-Uğur Kaan Yıldız

18-Gamze Neli Kaya

19-Zorbay Küçük

MERT HAKAN YANDAŞ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Mert Hakan Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi yaptığı, Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 04 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, Yandaş'ın şüpheli Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği yazıldı.

METEHAN BALTACI HAKKİNDAKİ SUÇLAMALAR

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında bir isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine üç yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

MURAT SANCAK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda; 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1.157 işlemde 1 milyar 226 altı milyon TL tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, Yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı.

39 K İŞİ G ÖZALTINA ALINMI ŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 39'u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.