Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:12

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:12

CHP’li Nazlıaka, 9. Yargı Paketi ile yapılacağı konuşulan düzenlemelerle ilgili Cumhuriyet’e konuştu. İktidarın hedefinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Yasa’nın olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Pakette kadınlar için büyük bir tehdit yer alıyor. 6284 sayılı şiddetle mücadele kanununun en önemli caydırıcı mekanizması olan zorlama hapsine itiraz edilmesinin önü açılmak isteniyor” dedi. İktidarın İstanbul Sözleşmesi’ni feshederken 6284 Sayılı Yasa’nın varlığını teminat olarak gösterdiğini anımsatan Nazlıaka, “Hukuksuzca İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede fesih eden tek adam, o dönemde ‘Yerli ve milli 6284’ümüz var, bize yeter’ dediğini unuttu. Hedefleri 6284’ü işlevsiz hale getirmek. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, geçen yıl 248’i şüpheli olmak üzere 563 kadın öldürüldü. Her gün en az üç kız kardeşimiz katlediliyor. Kadınlar çantalarında koruma kararları varken öldürülüyor. Bu gerçeğe rağmen, kadın düşmanı zihniyet 6284’ün en kritik maddesini değiştirmek istiyor, şiddet uygulayanı durdurmaya yönelik tedbir kararlarına uymayanlara verilen zorlama hapsine itiraz yolunu açmak istiyor. Yasanın tek yaptırımı olan ve caydırıcılığı sağlayan en önemli düzenlemeyi kaldırmak istiyor” tepkisini gösterdi.

‘CİNAYETLERİN KATİLİ İKTİDAR OLUR’

Mevcut düzenlemelere zaten uyulmadığını örneklerle anlatan Nazlıaka, “Eskişehir’de sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümünün ardından 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 16 yaşındaki Beyza Doğan 35 kez şikayette bulunduğu Selim Tekin tarafından koruma kararına rağmen öldürüldü. Aylin Pekin, kendisine ısrarlı takipte bulunup rahatsız eden Mehmet Şah Yeşilova hakkında şikayette bulundu ancak yine de öldürüldü. Bahar Torun, Burak Acar hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Cani, Bahar Torun’u elektronik kelepçesini kırarak öldürdü. Birkan Ekren, boşandığı Sevim Duman’ı öldürdü. Oysa Sevim Duman daha önce şikayetçi olmuş ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı” ifadelerini kullandı. “Kadınlar koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürülürken, iktidarın 6284’ü işlevsiz hale getirmesine asla izin vermeyeceğiz” diyen Nazlıaka, “Yapılması gereken çok net; kadınları korumak için verilen uzaklaştırma kararlarına uymayan kişilere zorlama hapsi verilmelidir. Zorlama hapisi zaten zor uygulanıyor. Failler ‘Nasıl olsa karara uymasam da başıma bir şey gelmez’ deyip koruma kararını ihlal ediyor. Bu karar da kalkarsa cins kırım önlenemez. Kadınlar göz göre göre katledilecek. Yaşanacak her cinayetin katili iktidar olacak” diye konuştu.

ZORLAMA HAPSİ NEDİR?

Bu yasa hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen ve şiddet uygulayan kişi, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.